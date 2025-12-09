Arda Güler hedefte! "Günleri sayılı yerine geçebilecek iki futbolcu var"

Arda Güler (AA)

NICO PAZ'IN DÖNÜŞÜ REKABETİ ARTIRACAK

Haberde, gelecek sezon takıma dönecek olan Nico Paz'ın Arda ile aynı bölgede forma giyeceği ve rekabeti daha da kızıştıracağı aktarıldı. Bu durumun Arda'nın gelişim sürecine darbe vurabileceği ve forma bulmasını zorlaştırabileceği kaydedildi. Ayrıca Real Madrid'in bu mevkiye yeni bir genç yetenek transfer etmeyi değerlendirdiği de belirtildi.