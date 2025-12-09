Arda Güler hedefte! "Günleri sayılı yerine geçebilecek iki futbolcu var"

PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda yeniden İspanyol basınının gündemine oturdu. 20 yaşındaki futbolcunun oynama süresinin Jude Bellingham’ın dönüşüyle birlikte belirgin şekilde azalması, geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Arda Güler’in dakika sorununa ilişkin İspanya’dan dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

İspanyol basınından Noticies, "Arda Güler'in günleri sayılı" başlığıyla verdiği haberde genç futbolcunun takım içindeki rolünün zayıfladığı yorumunu yaptı. Haberde, Real Madrid'in son maçlarında Arda'nın sahadaki etkisinin azaldığı belirtilerek bu durumun gelecek sezonda daha da belirgin hale gelebileceği öne sürüldü.

"VARLIĞI GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE AZALDI"

Haberde, Arda Güler'in Xabi Alonso döneminde düzenli olarak ilk 11'de başladığı ancak son dönemde bu etkinliğin kaybolduğu ifade edildi. İspanyol teknik adamın yaratıcı profilden çok fizik gücü yüksek oyunculara yöneldiği vurgulanırken, Arda'nın geride kalan haftalarda daha az tercih edildiği hatırlatıldı.

OYUNDAN ALINMASI 'HİYERARŞİ DEĞİŞİKLİĞİ' OLARAK YORUMLANDI

Girona karşısında devre arasında oyundan alınması ve Athletic Club maçında yalnızca skor belli olduktan sonra sahaya sürülmesi, basında "hiyerarşi değişikliği" olarak yorumlandı. Bu değerlendirmeye göre Arda Güler'in takım içindeki rolü sezon ilerledikçe daha da zayıflayabilir.

NICO PAZ'IN DÖNÜŞÜ REKABETİ ARTIRACAK

Haberde, gelecek sezon takıma dönecek olan Nico Paz'ın Arda ile aynı bölgede forma giyeceği ve rekabeti daha da kızıştıracağı aktarıldı. Bu durumun Arda'nın gelişim sürecine darbe vurabileceği ve forma bulmasını zorlaştırabileceği kaydedildi. Ayrıca Real Madrid'in bu mevkiye yeni bir genç yetenek transfer etmeyi değerlendirdiği de belirtildi.

REAL MADRID'İN RADARINDA MOUZAKITIS VAR

İspanyol basını, Real Madrid'in Olympiakos'un 18 yaşındaki yeteneği Christos Mouzakitis'i yakından takip ettiğini yazdı. Altın Çocuk Web Ödülü'nü kazanan genç futbolcunun üstün vizyonu, taktiksel agresifliği ve oyunun her anına etki edebilme kapasitesiyle Avrupa'nın en çok konuşulan yeteneklerinden biri olduğu vurgulandı.

