Liverpool'da Arne Slot'u eleştiren Mohamed Salah kadro dışı!

3-3 biten Leeds United karşılaşmasında yedek oturan Salah, maç sonrası yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.