PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool'da Arne Slot'u eleştiren Mohamed Salah kadro dışı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da Mohamed Salah krizi derinleşiyor. Mısırlı yıldızın Leeds United maçında yedek bırakılması sonrası yaptığı sert açıklamalar kulüpte büyük yankı uyandırdı. Deneyimli kanat oyuncusu Inter karşılaşması için Milano'ya uçan İngiliz ekibinde kadroya alınmadı.

Giriş Tarihi:
Liverpool'da Arne Slot'u eleştiren Mohamed Salah kadro dışı!

3-3 biten Leeds United karşılaşmasında yedek oturan Salah, maç sonrası yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah (AFP)Mohamed Salah (AFP)

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinin bir anda bozulduğunu söyleyerek, kulübün yaz boyunca kendisine verdiği sözlerin hiçbirinin tutulmadığını belirtti. Salah ayrıca 13 Aralık'ta Brighton karşısında oynanacak maçın, Anfield'daki son maçı olabileceğini dile getirdi.

Mohamed Salah (REUTERS)Mohamed Salah (REUTERS)

INTER MAÇI KADROSUNDA YER ALMADI

RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in haberine göre Liverpool yönetimi, Salah'ın açıklamalarının ardından teknik direktör Arne Slot ile bir araya geldi ve yıldız oyuncuyu salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

Mohamed Salah (REUTERS)Mohamed Salah (REUTERS)

KESİN KARAR MAÇ SONRASI VERİLECEK

Liverpool yönetiminin, Mohamed Salah'ın geleceğine ilişkin nihai kararı Inter maçının ardından vereceği öğrenildi.

Mohamed Salah (REUTERS)Mohamed Salah (REUTERS)

LIVERPOOL KARİYERİNDE MUAZZAM RAKAMLAR

2017 yazında 42 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol ve 116 asist üretti.

Salah, kırmızı-beyazlı takımın uzun yıllar sonra kazandığı iki Premier Lig ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrol oynamıştı.

Galatasarayın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!Galatasarayın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!
Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
Futbolda bahis soruşturması: 37 şüpheli adliyeye sevk edildi | Ahmet Çakar serbest bırakıldı
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
İdefix
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Son dakika: Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2
Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Cevdet Yılmaz TBMM'de açıkladı: "Teklif tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir"
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Bursa'da özel eğitim okulunda kan donduran görüntüler: Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar! Savunmaları pes dedirtti
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek