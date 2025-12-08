Liverpool'da Arne Slot'u eleştiren Mohamed Salah kadro dışı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da Mohamed Salah krizi derinleşiyor. Mısırlı yıldızın Leeds United maçında yedek bırakılması sonrası yaptığı sert açıklamalar kulüpte büyük yankı uyandırdı. Deneyimli kanat oyuncusu Inter karşılaşması için Milano'ya uçan İngiliz ekibinde kadroya alınmadı.
3-3 biten Leeds United karşılaşmasında yedek oturan Salah, maç sonrası yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinin bir anda bozulduğunu söyleyerek, kulübün yaz boyunca kendisine verdiği sözlerin hiçbirinin tutulmadığını belirtti. Salah ayrıca 13 Aralık'ta Brighton karşısında oynanacak maçın, Anfield'daki son maçı olabileceğini dile getirdi.
INTER MAÇI KADROSUNDA YER ALMADI
RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in haberine göre Liverpool yönetimi, Salah'ın açıklamalarının ardından teknik direktör Arne Slot ile bir araya geldi ve yıldız oyuncuyu salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.
KESİN KARAR MAÇ SONRASI VERİLECEK
Liverpool yönetiminin, Mohamed Salah'ın geleceğine ilişkin nihai kararı Inter maçının ardından vereceği öğrenildi.
LIVERPOOL KARİYERİNDE MUAZZAM RAKAMLAR
2017 yazında 42 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol ve 116 asist üretti.
Salah, kırmızı-beyazlı takımın uzun yıllar sonra kazandığı iki Premier Lig ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrol oynamıştı.