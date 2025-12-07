Zeki Çelik kızardı takımı mağlup! Cagliari - Roma: 1-0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 14. haftasında Roma, Unipol Domus’ta Cagliari’ye konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Mücadelenin tek golü, 82. dakikada Gianluca Gaetano'dan geldi. Cagliari bu golle 9 maç sonra ligde galibiyetle tanıştı.
ZEKİ ÇELİK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kart, Zeki Çelik'in Serie A kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.
Semih Kılıçsoy son dakikalarda oyuna girdi
Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 90+2. dakikasında oyuna dahil oldu.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Son iki maçını kaybeden Roma, 27 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. Cagliari ise galibiyetle puanını 14'e yükselterek 13. sıraya çıktı.
Serie A'nın 15. haftasında Roma, Como'yu ağırlayacak. Cagliari ise Atalanta deplasmanına gidecek.