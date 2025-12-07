Zeki Çelik kızardı takımı mağlup! Cagliari - Roma: 1-0 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin tek golü, 82. dakikada Gianluca Gaetano'dan geldi. Cagliari bu golle 9 maç sonra ligde galibiyetle tanıştı.

Cagliaro Roma'yı 1-0 yendi (AP)

ZEKİ ÇELİK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kart, Zeki Çelik'in Serie A kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.

Semih Kılıçsoy son dakikalarda oyuna girdi

Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 90+2. dakikasında oyuna dahil oldu.