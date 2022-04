Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Af dileyen yok mu?

Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kuran-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini anlatan bu surede, Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim, bu gece Hz. Peygamber'e (SAV) inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabbimiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayarlar. Ve dua edenlerle beraber dua ederler. "Allah'ım selamet, esenlik ver" derler. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürer. Bu gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan biri, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin hayli yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok İslam âlimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (SAV) bu aydaki son 10 geceye işaret etmiş ve "Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki, neden açık bir dille 'şu gece' denmemiştir? Muhtemelen sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (SAV) ramazanın son 10 gününü dolu dolu geçirirdi.