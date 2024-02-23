Canan Karatay’ın sır formülü ortaya çıktı! 🥛Türklerin altın sütü: Ne tansiyon ne şekerden eser bırakmıyor

Beyin Sağlığına Olan Katkıları Beyin ve sinir sistemi sağlığını destekleyen zeytinyağı, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmada da etkilidir.

Cilt ve Saç Bakımında Doğal Nemlendirici

Zeytinyağı, cilt ve saç bakımı için de mükemmel bir nemlendirici olarak kullanılır. Cildi besler ve saçların daha parlak, sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

Kilo Verme Sürecine Destek

Zeytinyağı, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde tokluk hissi yaratır ve iştah kontrolüne yardımcı olur. Tekli doymamış yağ asitleri metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını teşvik eder, böylece kilo verme sürecine olumlu bir katkı sağlar.