Berat gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Peygamberimizin tövbe duası...

Tövbe ve istiğfarda bulunacaksanız en üstün ve faziletli duadır. Peygamber Efendimizin, Seyyidül İstiğfar duasının fazileti ve önemi üzerinde durmuştur. İsiğfarı en iyi şekilde yapmak istiyorsanız yukarıdaki şeklinde dua etmenizi buyurmuştur.

Kısaca bu duanın meali şöyledir; "Ya Rabbi! İşlediğim bütün günahlarımı itiraf edip, tevbe ve istiğfar ederim. Nimetlerinin şükründen acizim. Beni affet, mağfiret eyle."

Seyyidül istiğfar haricinde de tövbe duası bulunuyor. Kısa olarak okuyacağınız gibi uzun olarak okunan tevbe duası da bulunuyor. En çok bilinen ve okunan dua şöyledir:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.".

İsterseniz bu uzun tövbe duasının yerine, bu duanın ilk cümlesini de okuyabilirsiniz. Tevbe duasının yanı sıra Kuran'de bulunan Tevbe suresi de vardır. Namazlarınızda ve dualarınızda bu süreyi de sık sık okuyabilirsiniz.

Peygamber Efendimizden nakledildiğine göre; " kim Tevbe suresini okumaya devam ederse, kıyamet gününde ona şefaatçi olacağı" buyrulmuştur. Tevbe suresini okuyan kişi, münafıklıktan uzak durur, melekler, o kişiye ölene kadar istiğfarda bulunurlar.