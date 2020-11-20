Haberler Video Hercai Videoları Azize, Aslanbey Konağı'ndan kovuluyor: "Sen artık hiçbir şeysin..."

Azize, Aslanbey Konağı'ndan kovuluyor: "Sen artık hiçbir şeysin..."

Azize, Aslanbey Konağı'ndan kovuluyor:
20.11.2020 23:20
Ana Sayfa 02:28
Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını...
Ana Sayfa 05:33
Miran, Reyyan ve Aslan'ın...
Ana Sayfa 02:06
Miran'ın durumu Reyyan'ı...
Ana Sayfa 03:50
Gönül, Miran'a sahip çıkıyor!
Ana Sayfa 00:57
Ne olurdu herkes özveri...
Ana Sayfa 02:37
20 Kasım Cuma gününe ait...
Ana Sayfa 01:20
Bakanlıktan flaş karar! Tarih...
Ana Sayfa 00:59
Akdeniz'den havalanan Türk...
Ana Sayfa 00:22
"Para bazen ağır gelir,...
Ana Sayfa 00:32
İstanbul’da maganda terörü!
Ana Sayfa 00:36
Ajdar'dan korona şarkısı: Na...
Ana Sayfa 01:25
Kreşler açık kalacak mı?

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Azize, Aslanbey Konağı'ndan kovuluyor: "Sen artık hiçbir şeysin..." kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Azize, Aslanbey Konağı'ndan kovuluyor: "Sen artık hiçbir şeysin..." kesiti...

Hercai Videoları