Haberler Video Hercai Videoları Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını öğreniyor! "Bulamayacaksın!"

Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını öğreniyor! "Bulamayacaksın!"

Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını öğreniyor!
21.11.2020 00:19
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 05:09
Sen yanımdayken her yere...
Ana Sayfa 05:33
Miran, Reyyan ve Aslan'ın...
Ana Sayfa 07:08
Miran ve Azize karşı karşıya!
Ana Sayfa 05:35
Şadoğlu Konağı'nda Miran...
Ana Sayfa 02:06
Miran'ın durumu Reyyan'ı...
Ana Sayfa 04:59
Azize, Aslanbey Konağı'ndan...
Ana Sayfa 03:50
Gönül, Miran'a sahip çıkıyor!
Ana Sayfa 03:19
Miran, Şadoğlu olmayı...
Ana Sayfa 01:25
Tarihi cami cuma namazıyla...
Ana Sayfa 00:30
Adriana Lima'nın eski...
Ana Sayfa 00:22
"Para bazen ağır gelir,...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını öğreniyor! "Bulamayacaksın!" kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını öğreniyor! "Bulamayacaksın!" kesiti...

Hercai Videoları