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Miran ve Hazar'ın büyük yüzleşmesi!

Miran ve Hazar'ın büyük yüzleşmesi!
20.11.2020 23:41
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 03:43
Aslan, Reyyan ve Miran'ın...
Ana Sayfa 05:35
Şadoğlu Konağı'nda Miran...
Ana Sayfa 03:40
Hazar, Dilşah'ın mezarının...
Ana Sayfa 12:14
Gerçekler Miran'a ağır...
Ana Sayfa 00:40
Ağdam'da 27 yıl sonra ezan...
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Tiflis'te rehine krizi!
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İzmir depreminin acısını...
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Koca'dan sokağa çıkma...
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Bakan talimatı verdi! Tarım...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, ''Miran ve Hazar'ın büyük yüzleşmesi!'' kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, ''Miran ve Hazar'ın büyük yüzleşmesi!'' kesiti...

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