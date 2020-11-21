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Sen yanımdayken her yere giderim Reyyan: "Ben yanındayım..."

Sen yanımdayken her yere giderim Reyyan:
21.11.2020 00:04
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 05:09
Sen yanımdayken her yere...
Ana Sayfa 07:08
Miran ve Azize karşı karşıya!
Ana Sayfa 05:41
Miran ve Hazar'ın büyük...
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İstanbul’da maganda terörü!

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Sen yanımdayken her yere giderim Reyyan: "Ben yanındayım..." kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Sen yanımdayken her yere giderim Reyyan: "Ben yanındayım..." kesiti...

Hercai Videoları