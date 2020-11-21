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Miran, Reyyan ve Aslan'ı buluyor! "Aslan bırak silahı."

Miran, Reyyan ve Aslan'ı buluyor!
21.11.2020 00:17
Ana Sayfa 07:08
Miran ve Azize karşı karşıya!
Ana Sayfa 05:35
Şadoğlu Konağı'nda Miran...
Ana Sayfa 04:59
Azize, Aslanbey Konağı'ndan...
Ana Sayfa 06:10
Tek gerçeğim sensin Reyyan...
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Ağdam'da 27 yıl sonra ezan...
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İzmir depreminin acısını...
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Hercai 48. bölüm 2. fragmanı!...
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Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran, Reyyan ve Aslan'ı buluyor! "Aslan bırak silahı." kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran, Reyyan ve Aslan'ı buluyor! "Aslan bırak silahı." kesiti...

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