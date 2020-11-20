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Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor: "Miran yok artık!

Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor:
20.11.2020 23:57
Ana Sayfa 02:37
Bana sakın bir daha oğlum...
Ana Sayfa 05:33
Miran, Reyyan ve Aslan'ın...
Ana Sayfa 01:38
Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor!
Ana Sayfa 07:08
Miran ve Azize karşı karşıya!
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Şadoğlu Konağı'nda Miran...
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Miran'ın durumu Reyyan'ı...
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Hazar, Dilşah'ın mezarının...
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Ayı saldırısına uğradı can...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor: "Miran yok artık!'' kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor: "Miran yok artık!'' kesiti...

Hercai Videoları