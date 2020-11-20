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Gerçekler Miran'a ağır geliyor: "Aslanbey değilsin."

Gerçekler Miran'a ağır geliyor:
20.11.2020 23:00
Ana Sayfa 03:19
Miran, Şadoğlu olmayı...
Ana Sayfa 00:57
Ne olurdu herkes özveri...
Ana Sayfa 00:40
Ağdam'da 27 yıl sonra ezan...
Ana Sayfa 01:25
Tarihi cami cuma namazıyla...
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İzmir depreminin acısını...
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Hercai 48. bölüm 2. fragmanı!...
Ana Sayfa 00:59
Pfizer/BioNTech aşısının...
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İstanbul’da maganda terörü!
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Ayı saldırısına uğradı can...
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Bakan talimatı verdi! Tarım...
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Avustralya askerleri...
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Ermenistan'da istifa depremi!

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Gerçekler Miran'a ağır geliyor! kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Gerçekler Miran'a ağır geliyor! kesiti...

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