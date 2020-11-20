Haberler Video Hercai Videoları Fırat ve Esma'nın yüzleşmesi: "Oğlum deme bana!"

Fırat ve Esma'nın yüzleşmesi: "Oğlum deme bana!"

Fırat ve Esma'nın yüzleşmesi:
20.11.2020 23:29
Ana Sayfa 02:28
Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını...
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 05:41
Miran ve Hazar'ın büyük...
Ana Sayfa 04:59
Azize, Aslanbey Konağı'ndan...
Ana Sayfa 03:40
Hazar, Dilşah'ın mezarının...
Ana Sayfa 03:19
Miran, Şadoğlu olmayı...
Ana Sayfa 02:37
20 Kasım Cuma gününe ait...
Ana Sayfa 01:26
İzmir depreminin acısını...
Ana Sayfa 01:20
Bakanlıktan flaş karar! Tarih...
Ana Sayfa 00:59
Akdeniz'den havalanan Türk...
Ana Sayfa 03:10
E-5'te onlarcası ölü ve yaralı...
Ana Sayfa 00:30
Adriana Lima'nın eski...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Fırat ve Esma'nın yüzleşmesi: "Oğlum deme bana!" kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Fırat ve Esma'nın yüzleşmesi: "Oğlum deme bana!" kesiti...

Hercai Videoları