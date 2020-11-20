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Tek gerçeğim sensin Reyyan...

Tek gerçeğim sensin Reyyan...
20.11.2020 23:16
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 05:09
Sen yanımdayken her yere...
Ana Sayfa 01:38
Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor!
Ana Sayfa 03:43
Aslan, Reyyan ve Miran'ın...
Ana Sayfa 04:59
Azize, Aslanbey Konağı'ndan...
Ana Sayfa 03:19
Miran, Şadoğlu olmayı...
Ana Sayfa 02:37
20 Kasım Cuma gününe ait...
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Tiflis'te rehine krizi!
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Tarihi cami cuma namazıyla...
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Ayı saldırısına uğradı can...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Tek gerçeğim sensin Reyyan! kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Tek gerçeğim sensin Reyyan! kesiti...

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