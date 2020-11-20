Haberler Video Hercai Videoları Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor: "Miran seni öldürür."

Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor: "Miran seni öldürür."

Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor:
20.11.2020 23:55
Ana Sayfa 05:41
Miran ve Hazar'ın büyük...
Ana Sayfa 05:35
Şadoğlu Konağı'nda Miran...
Ana Sayfa 05:15
Fırat ve Esma'nın yüzleşmesi!
Ana Sayfa 03:50
Gönül, Miran'a sahip çıkıyor!
Ana Sayfa 02:37
20 Kasım Cuma gününe ait...
Ana Sayfa 01:25
Tarihi cami cuma namazıyla...
Ana Sayfa 01:26
İzmir depreminin acısını...
Ana Sayfa 02:25
AK Parti'den Pompeo'nun o...
Ana Sayfa 00:59
Akdeniz'den havalanan Türk...
Ana Sayfa 03:10
E-5'te onlarcası ölü ve yaralı...
Ana Sayfa 03:18
Başkan Erdoğan Ruhsar Pekcan'ı...
Ana Sayfa 02:22
Koca'dan sokağa çıkma...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor: "Miran seni öldürür." kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor: "Miran seni öldürür." kesiti...

Hercai Videoları