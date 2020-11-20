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Aslan, Reyyan ve Miran'ın odasında: "Birlikte öleceğiz."

Aslan, Reyyan ve Miran'ın odasında:
20.11.2020 23:37
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 05:09
Sen yanımdayken her yere...
Ana Sayfa 01:38
Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor!
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Miran ve Hazar'ın büyük...
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Şadoğlu Konağı'nda Miran...
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Gerçekler Miran'a ağır...
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Hercai 48. bölüm 2. fragmanı!...
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Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Aslan, Reyyan ve Miran'ın odasında: "Birlikte öleceğiz." kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Aslan, Reyyan ve Miran'ın odasında: "Birlikte öleceğiz." kesiti...

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