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Şadoğlu Konağı'nda Miran gerginliği: "Bu eve girmeyecek!"

Şadoğlu Konağı'nda Miran gerginliği:
20.11.2020 23:33
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 02:37
Bana sakın bir daha oğlum...
Ana Sayfa 05:41
Miran ve Hazar'ın büyük...
Ana Sayfa 05:35
Şadoğlu Konağı'nda Miran...
Ana Sayfa 02:06
Miran'ın durumu Reyyan'ı...
Ana Sayfa 06:10
Tek gerçeğim sensin Reyyan...
Ana Sayfa 03:50
Gönül, Miran'a sahip çıkıyor!
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Gerçekler Miran'a ağır...
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Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Şadoğlu Konağı'nda Miran gerginliği: "Bu eve girmeyecek!" kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Şadoğlu Konağı'nda Miran gerginliği: "Bu eve girmeyecek!" kesiti...

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