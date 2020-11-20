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Miran ve Azize karşı karşıya: "Seni öldüreceğim..."

Miran ve Azize karşı karşıya:
20.11.2020 23:46
Ana Sayfa 02:28
Miran, Reyyan'ın kaçırıldığını...
Ana Sayfa 02:37
Bana sakın bir daha oğlum...
Ana Sayfa 05:09
Sen yanımdayken her yere...
Ana Sayfa 05:41
Miran ve Hazar'ın büyük...
Ana Sayfa 03:43
Aslan, Reyyan ve Miran'ın...
Ana Sayfa 04:59
Azize, Aslanbey Konağı'ndan...
Ana Sayfa 03:50
Gönül, Miran'a sahip çıkıyor!
Ana Sayfa 02:37
20 Kasım Cuma gününe ait...
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Ağdam'da 27 yıl sonra ezan...
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Tiflis'te rehine krizi!
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İzmir depreminin acısını...
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E-5'te onlarcası ölü ve yaralı...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran ve Azize karşı karşıya: "Seni öldüreceğim..." kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Miran ve Azize karşı karşıya: "Seni öldüreceğim..." kesiti...

Hercai Videoları