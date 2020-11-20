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Miran, Şadoğlu olmayı kabullenemiyor!

Miran, Şadoğlu olmayı kabullenemiyor!
20.11.2020 23:02
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Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, ''Miran, Şadoğlu olmayı kabullenemiyor!'' kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, ''Miran, Şadoğlu olmayı kabullenemiyor!'' kesiti...

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