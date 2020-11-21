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Bana sakın bir daha oğlum deme! "Karşıma çıkma!"

Bana sakın bir daha oğlum deme!
21.11.2020 00:07
Ana Sayfa 06:01
Miran, Reyyan ve Aslan'ı...
Ana Sayfa 05:09
Sen yanımdayken her yere...
Ana Sayfa 01:38
Aslan, Reyyan'ı kaçırıyor!
Ana Sayfa 07:08
Miran ve Azize karşı karşıya!
Ana Sayfa 03:43
Aslan, Reyyan ve Miran'ın...
Ana Sayfa 03:50
Gönül, Miran'a sahip çıkıyor!
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Hercai 48. bölüm 2. fragmanı!...
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"Para bazen ağır gelir,...
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Koca'dan sokağa çıkma...

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Bana sakın bir daha oğlum deme! "Karşıma çıkma!" kesiti...


Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel'in başrolde olduğu Hercai, yeni bölüm fragmanında geçmişin izleriyle yüzleşme sahneleri yer alıyor. Atv'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönen dizisi Hercai yeni bölümde, Aslan'ın gizli planlarının yeni bir trajediye yol açması an meselesi. Öğrendiği gerçeklerle hayatı allak bullak olan Miran, bu trajediye engel olabilecek mi? İşte yeni bölümden, Bana sakın bir daha oğlum deme! "Karşıma çıkma!" kesiti...

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