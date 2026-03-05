Antalyaspor - Samsunspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları sona eriyor. İki Süper Lig takımı Antalyaspor ve Samsunspor kozlarını Akdeniz'de paylaşıyor. Tarafların tek isteği 3 puanla sahadan ayrılabilmek.
A Spor'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Samsunspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Georgi Dzhikiya, Ensar Buğra Tivsiz, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Dario Saric, Bachir Gueye, Yohan Boli
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Ali Badra Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Cherif Ndiaye
ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.