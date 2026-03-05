SON DAKİKA
Antalyaspor - Samsunspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları sona eriyor. İki Süper Lig takımı Antalyaspor ve Samsunspor kozlarını Akdeniz'de paylaşıyor. Tarafların tek isteği 3 puanla sahadan ayrılabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Samsunspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 20:23 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2026 , 20:26
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları sona eriyor. İki Süper Lig takımı Antalyaspor ve Samsunspor kozlarını Akdeniz'de paylaşıyor. Tarafların tek isteği 3 puanla sahadan ayrılabilmek.

A Spor'dan canlı yayınlanan Antalyaspor - Samsunspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Georgi Dzhikiya, Ensar Buğra Tivsiz, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Dario Saric, Bachir Gueye, Yohan Boli

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Ali Badra Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Cherif Ndiaye

ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.

