Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir - Boluspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Boluspor'u ağırladı.
Açılış golünü 23. dakikada Jerome Opoku kaydetti ve ev sahibi 1-0 öne geçti. 45'5te Arda Usluoğlu beraberliği getiren vuruşu kaydetti. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 84'ü gösterirken Nuno Da Costa takımının yeniden öne geçmesini sağladı. Mücadele 2-1 bitti. Turuncu lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.
Başakşehir bir sonraki maçında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Boluspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.