Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir - Boluspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Boluspor karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler, rakibini Jerome Opoku ve Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :13 Ocak 2026 , 15:26 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2026 , 17:39
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Boluspor'u ağırladı.

Açılış golünü 23. dakikada Jerome Opoku kaydetti ve ev sahibi 1-0 öne geçti. 45'5te Arda Usluoğlu beraberliği getiren vuruşu kaydetti. İlk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 84'ü gösterirken Nuno Da Costa takımının yeniden öne geçmesini sağladı. Mücadele 2-1 bitti. Turuncu lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir bir sonraki maçında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Boluspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

GOLLER

Başakşehir - Boluspor: 1-0 | Jerome Opoku

GOL: Opoku | R. Başakşehir 1-0 Boluspor

Başakşehir - Boluspor: 1-1 | Arda Usluoğlu

Gol: Arda Usluoğlu | Başakşehir 1-1 Boluspor

Başakşehir - Boluspor: 2-1 | Nuno Da Costa

Umut hazırladı Da Costa bitirdi! Başakşehir 2-1 öne geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Fayzullayev'in sol tarafından kullandığı köşe vuruşunda, altıpas üzerinde Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bartu Kulbilge'nin sağından ağlara gitti. 1-0

41. dakikada Akanbi Rasheed'in hatasında araya giren Ebosele, pasını Bertuğ Yıldırım'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Harun Alpsoy'un kafa vuruşu sonra topu önünde bulan Arda Usluoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1

52. dakikada Fayzullayev'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Harit'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Umut Güneş'in içeri çevirdiği topa arka direkte Nuno da Costa'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada sağ kanattan Nuno da Costa'nın yerden ortasında, kale önünde Brnic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla monitöre giden hakem Burak Olcar, orta sahada Umut Güneş'in Balbudia'ya yaptığı müdahalede faul olduğunu belirterek, golü iptal etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

13 OCAK SALI

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

