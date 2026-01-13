Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir - Boluspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Başakşehir bir sonraki maçında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Boluspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Fayzullayev'in sol tarafından kullandığı köşe vuruşunda, altıpas üzerinde Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bartu Kulbilge'nin sağından ağlara gitti. 1-0



41. dakikada Akanbi Rasheed'in hatasında araya giren Ebosele, pasını Bertuğ Yıldırım'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.



44. dakikada Harun Alpsoy'un kafa vuruşu sonra topu önünde bulan Arda Usluoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1

52. dakikada Fayzullayev'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Harit'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Umut Güneş'in içeri çevirdiği topa arka direkte Nuno da Costa'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada sağ kanattan Nuno da Costa'nın yerden ortasında, kale önünde Brnic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla monitöre giden hakem Burak Olcar, orta sahada Umut Güneş'in Balbudia'ya yaptığı müdahalede faul olduğunu belirterek, golü iptal etti.