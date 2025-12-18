Trabzonspor'dan transferde Ümit Akdağ sürprizi

2003 doğumlu Ümit Akdağ, yalnızca stoperde değil; sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 1.92 boyundaki sol ayaklı savunmacı, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle öne çıkıyor. Genç oyuncu, Alanyaspor'daki performansının yanı sıra Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Ümit Akdağ (AA) PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO Transfermarkt verilerine göre Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden genç savunmacı, son kontrat uzatmasını Temmuz 2025'te imzaladı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev alan Akdağ, 1 asistlik katkı sağladı.