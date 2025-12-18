Trabzonspor'dan transferde Ümit Akdağ sürprizi
Trabzonspor’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken savunma hattı için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililer, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek adına temaslarını sürdürüyor. Sezonun ilk bölümünde savunmada yaşanan sorunları dikkate alan yönetim, devre arasında bir stoper, bir kanat ve bir bek transferi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinin gündemine giren son isim Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ oldu.
2003 doğumlu Ümit Akdağ, yalnızca stoperde değil; sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 1.92 boyundaki sol ayaklı savunmacı, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle öne çıkıyor. Genç oyuncu, Alanyaspor'daki performansının yanı sıra Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden genç savunmacı, son kontrat uzatmasını Temmuz 2025'te imzaladı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev alan Akdağ, 1 asistlik katkı sağladı.
BORDO-MAVİLİLER YAKINDAN İZLİYOR
Trabzonspor'un, savunma rotasyonunu genişletmek ve alternatifleri artırmak adına Ümit Akdağ'ı yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetimin, devre arası transfer döneminde genç futbolcu için şartları araştırdığı ve teknik heyetin vereceği nihai rapora göre somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.