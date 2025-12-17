PODCAST CANLI YAYIN

Christ Oulai için Avrupa'dan dev talipler!

Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih, Trabzonspor'dan Christ Oulai ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yeteneği için şimdiden büyük bir transfer yarışı var.

Fildişi Sahili Milli Takımı'na da çağrılan Christ Inao Oulai için Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Bayern Münih'in adı geçiyor.



Teamtalk'ın haberinde, "Kaynaklar, Manchester City ile yaşanan transfer savaşının detaylarını iyice ortaya koyarken, Manchester United'ın yeni Yaya Toure'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını bildiriyor" ifadeleri yer aldı.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in genç oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım planı olarak değerlendirdiği de vurgulandı.

