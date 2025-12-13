Trabzonspor'da yönetim mali ve idari yönden ibra edildi

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'ın yanı sıra kongre üyeleri katılım sağladı. Divan başkanlığını Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin ise kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıkladı.