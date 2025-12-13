PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da yönetim mali ve idari yönden ibra edildi

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trabzonspor yönetimi mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edildi.

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'ın yanı sıra kongre üyeleri katılım sağladı. Divan başkanlığını Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin ise kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıkladı.


İBRA EDİLDİ

Keskin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

