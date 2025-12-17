Oscar İzlemek Artık Ücretsiz: YouTube Dönemi Resmen Başlıyor

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yapılan resmi açıklama, medya ve eğlence sektöründe deprem etkisi yarattı. 2029 yılından itibaren kırmızı halı heyecanı ve ödül törenleri artık televizyon kanallarında değil, dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube üzerinden izlenecek.

Dijital Dünyada Yeni Bir Çağ Başlıyor

Yapılan anlaşma, sadece bir platform değişikliğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Akademi ile Google'ın sahibi olduğu YouTube arasında imzalanan protokol, 2029 ile 2033 yılları arasındaki beş yıllık süreci kapsıyor. Bu hamle, ödül töreninin küresel erişimini artırmayı ve özellikle genç kuşak izleyicileri tekrar ekran başına çekmeyi hedefliyor.

Yıllardır süregelen televizyon yayın hakları anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte, Akademi yönetimi rotayı tamamen dijitale çevirdi. Bu stratejik ortaklık sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverler, herhangi bir ücretli kanal aboneliğine ihtiyaç duymadan töreni canlı olarak takip edebilecek.