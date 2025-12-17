PODCAST CANLI YAYIN

Oscar İzlemek Artık Ücretsiz: YouTube Dönemi Resmen Başlıyor

Sinema dünyasının en prestijli gecesi için tarihi bir karar alındı. Yıllardır televizyon ekranlarında izlemeye alıştığımız o görkemli tören, radikal bir hamleyle kabuk değiştiriyor.

Giriş Tarihi:
Oscar İzlemek Artık Ücretsiz: YouTube Dönemi Resmen Başlıyor

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yapılan resmi açıklama, medya ve eğlence sektöründe deprem etkisi yarattı. 2029 yılından itibaren kırmızı halı heyecanı ve ödül törenleri artık televizyon kanallarında değil, dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube üzerinden izlenecek.

Dijital Dünyada Yeni Bir Çağ Başlıyor

Yapılan anlaşma, sadece bir platform değişikliğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Akademi ile Google'ın sahibi olduğu YouTube arasında imzalanan protokol, 2029 ile 2033 yılları arasındaki beş yıllık süreci kapsıyor. Bu hamle, ödül töreninin küresel erişimini artırmayı ve özellikle genç kuşak izleyicileri tekrar ekran başına çekmeyi hedefliyor.

Yıllardır süregelen televizyon yayın hakları anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte, Akademi yönetimi rotayı tamamen dijitale çevirdi. Bu stratejik ortaklık sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverler, herhangi bir ücretli kanal aboneliğine ihtiyaç duymadan töreni canlı olarak takip edebilecek.

Televizyon Reytinglerindeki Düşüş ve Dijital Çözüm

Son yıllarda Oscar törenlerinin televizyon reytinglerinde yaşanan ciddi düşüşler, Akademi yönetimini yeni arayışlara itmişti. Geleneksel televizyon izleyicisinin azalması ve dijital içerik tüketiminin patlama yapması, bu kararın alınmasındaki en büyük etkenler arasında gösteriliyor. YouTube hamlesiyle birlikte törenin:

  • Daha interaktif bir deneyim sunması,

  • Mobil cihazlardan kolayca erişilebilir olması,

  • Farklı dil seçenekleri ve alt yazı destekleriyle globalleşmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın Öne Çıkan Detayları

Sinema dünyasının kalbinin attığı bu gecenin yeni yayın formatı hakkında merak edilenler netleşmeye başladı. Akademi ve YouTube ortaklığının getireceği yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

  • Ücretsiz Erişim İmkanı: Töreni izlemek için herhangi bir kablo TV üyeliğine veya şifreli kanal paketine gerek kalmayacak.

  • Küresel Canlı Yayın: Yayın, coğrafi kısıtlamalar olmaksızın tüm dünyada aynı anda erişime açılacak.

  • Özel İçerikler: Sadece tören anı değil, kulis görüntüleri, röportajlar ve analizler de platform üzerinden anlık olarak paylaşılacak.

  • Çoklu Kamera Açısı: İzleyicilerin töreni farklı açılardan takip edebileceği dijital özelliklerin devreye girmesi bekleniyor.

Geleneksel Medyanın Sonu mu?

ABD'de uzun yıllardır Oscar törenlerini yayınlayan ABC kanalı ile olan sözleşmenin 2028 yılında sona ermesiyle birlikte, televizyon yayıncılığı devri kapanmış olacak. Bu durum, canlı etkinlik yayıncılığında televizyonun tekelini kaybettiğinin en somut kanıtı olarak yorumlanıyor.

Fatih Tekkeden mağlubiyet yorumu! Sürpriz olduFatih Tekkeden mağlubiyet yorumu! Sürpriz oldu
Fatih Tekke'den mağlubiyet yorumu! "Sürpriz oldu"
Taşacak Bu Denizde Beklenen Açıklama: Ballı Diziye Dönüyor mu?Taşacak Bu Denizde Beklenen Açıklama: Ballı Diziye Dönüyor mu?
Taşacak Bu Deniz'de Beklenen Açıklama: Ballı Diziye Dönüyor mu?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Borsa İstanbul
Fırtına'nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Eski Belediye Başkanı suikastinde itiraf! Ahmet Soğuk'u 175 bin TL için öldürmüş
Türk Telekom
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! 50 bankaya yazı gitti: Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
Cansever kötü haberi hasta yatağından duyurdu!
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Mert Hakan Yandaş cephesinden bahis açıklaması! "Mahrem yazışmaları..."
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler