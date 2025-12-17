PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den mağlubiyet yorumu! "Sürpriz oldu"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Tekke; "Beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk" dedi.

Maçın özellikle ilk devresindeki performanstan memnun olmadığını vurgulayan Fatih Tekke, Alanyaspor'u tebrik etti. Deneyimli teknik adam,
"İlk yarı için Alanyaspor'u kutlamak lazım. Biz ilk yarı oyunun içinde yoktuk. Bu duyguyla oynadığınızda hiçbir maç kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Beşiktaş karşılaşmasının ardından bu maçın zorlu geçeceğini daha önce dile getirdiğini hatırlatan Tekke, alınan sonucun sürpriz olduğunu belirtti.
"Beşiktaş maçı sonrası bu maçın zor geçeceğini maç başında da söylemiştim. Bugün de beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk" dedi.

GRUP AŞAMASI UYARISI

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grup sürecine de değinen Fatih Tekke, önlerinde kritik karşılaşmaların bulunduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı; "Önümüzde Başakşehir maçı var ve diğer iki rakibin birbiriyle oynayacağı bir karşılaşma bulunuyor. Bu nedenle bu sonuç bizim için hiç iyi olmadı" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

