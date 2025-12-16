İlk ve Son 3. Sezon Ne Zaman? Yayın Tarihi Belli Oldu

Yayınlanan ilk tanıtım fragmanı, yeni sezona dair merakı artırırken başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Timuçin Esen 'in uyumu şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflar: Instagram

İlk ve Son 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizinin hayranlarının en çok merak ettiği konuların başında yayın tarihi geliyor. Yapımcı şirket ve platform tarafından paylaşılan bilgilere göre, "İlk ve Son" dizisinin 3. sezonu Ocak ayı içerisinde izleyiciyle buluşacak.

Yayınlanan tanıtım fragmanında "Ocak" vurgusu yapılırken, kesin gün ve saat bilgisi henüz netleşmedi. Ancak dizinin çekimlerinin tamamlandığı ve kurgu aşamasının sonuna gelindiği biliniyor. Platformun önümüzdeki günlerde tam takvim yayınlaması bekleniyor.