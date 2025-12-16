PODCAST CANLI YAYIN

İlk ve Son 3. Sezon Ne Zaman? Yayın Tarihi Belli Oldu

İlk ve Son dizisi, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her sezonunda farklı bir çiftin ilişki dinamiklerini, tanışma anlarından ayrılıklarına kadar tüm çıplaklığıyla ele alan dizi, üçüncü sezonunda bambaşka bir hikaye ve dev bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan ilk tanıtım fragmanı, yeni sezona dair merakı artırırken başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in uyumu şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

İlk ve Son 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizinin hayranlarının en çok merak ettiği konuların başında yayın tarihi geliyor. Yapımcı şirket ve platform tarafından paylaşılan bilgilere göre, "İlk ve Son" dizisinin 3. sezonu Ocak ayı içerisinde izleyiciyle buluşacak.

Yayınlanan tanıtım fragmanında "Ocak" vurgusu yapılırken, kesin gün ve saat bilgisi henüz netleşmedi. Ancak dizinin çekimlerinin tamamlandığı ve kurgu aşamasının sonuna gelindiği biliniyor. Platformun önümüzdeki günlerde tam takvim yayınlaması bekleniyor.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Dizinin ilk sezonunda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin performansı büyük övgü toplamıştı. İkinci sezondan sonra gelen bu yeni sezonda ise bayrağı Türk televizyon dünyasının iki dev ismi devralıyor.

Üçüncü sezonda hikayenin merkezinde Güneş ve Serkan karakterleri yer alıyor.

İkili, ilişkilerin en tutkulu başlangıçlarından en sancılı kopuşlarına kadar uzanan geniş bir zaman diliminde karakterlere hayat verecek.

İlk ve Son 3. Sezon Oyuncu Kadrosu

Yeni sezon, sadece başrol oyuncularıyla değil, güçlü yan kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hikayenin derinleşmesine katkı sağlayacak olan oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Deniz Celiloğlu

  • Gizem Erdem

  • Cemal Toktaş

  • Durukan Çelikkaya

  • Tuğçe Altuğ

  • Aydan Taş

  • Melisa Berberoğlu

Yeni Sezonun Konusu Ne?

"İlk ve Son", antolojik bir yapıya sahip olduğu için her sezon farklı karakterlerin yaşamına odaklanıyor. Üçüncü sezonda izleyiciler, Güneş ve Serkan'ın sarsıcı aşk hikayesine tanıklık edecek.

Dizi, klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkarak zaman atlamalarıyla ilerliyor. Karakterlerin 20'li yaşlarındaki heyecanlı hallerinden, olgunluk dönemlerindeki çatışmalarına kadar hayatlarının farklı evreleri paralel bir kurguyla sunulacak. Güneş ve Serkan'ın tanışma hikayesinden başlayarak, ilişkilerinin nasıl dönüştüğü, sevginin yerini zamanla hangi duygulara bıraktığı ve modern ilişkilerin çıkmazları derinlemesine işlenecek.

