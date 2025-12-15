PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’a bomba transfer! Alina Boz Prenses Asporça oluyor

Atv'nin sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesen, yeni bölümleri merakla beklenen diziye, başarılı oyuncu Alina Boz dahil oldu. Boz, Bizans İmparatoru’nun kızı Prenses Asporça’yı canlandıracak. Başarılı oyuncu, dizinin Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde “Prenses Asporça” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

