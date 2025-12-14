İnternette kimin gözlüklü bir fotoğrafını arayacak olsanız bir sonuca rastlayamazsınız?
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
A: Winston Churchill
B: Adolf Hitler
C: Benito Mussolini
D: Josef Stalin
CEVAP: D