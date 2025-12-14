PODCAST CANLI YAYIN

1912-1948 Yaz Olimpiyatları'nın Sanat Yarışmaları kısmında hangisi vardır?

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.

A- MİMARİ

B- SİNEMA

C-DANS

D- TİYATRO

CEVAP: A

