Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin oynadığı ilk film hangisidir?

A- SÜT KARDEŞLER

B- HABABAM SINIFI

C- MAVİ BONCUK

D- TATLI DİLLİM

CEVAP: D