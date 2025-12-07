Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin oynadığı ilk film hangisidir?
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izlenme rekorları kıran bir performansa sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefine doğru kararlı adımlar attı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.
A- SÜT KARDEŞLER
B- HABABAM SINIFI
C- MAVİ BONCUK
D- TATLI DİLLİM
CEVAP: D