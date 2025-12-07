Bibliyofil ne demektir? Milyoner'de 100 binlik soru
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izlenme rekorları kıran bir performansa sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefine doğru kararlı adımlar attı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.
Bibliyofil ne demektir?
A- BİBLOSEVER
B- KORNASEVER
C- KİTAPSEVER
D- TAVUKSEVER
CEVAP: C