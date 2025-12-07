Bibliyofil ne demektir? Milyoner'de 100 binlik soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Bibliyofil ne demektir?

A- BİBLOSEVER

B- KORNASEVER

C- KİTAPSEVER

D- TAVUKSEVER

CEVAP: C