Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda genellikle nasıl adlandırılır?

A) Sağ ve sol

B) Güney ve kuzey

C) Aşağı ve yukarı

D) Doğu ve batı

CEVAP: C