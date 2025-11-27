Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda genellikle nasıl adlandırılır?
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın kendine has sunumuyla bambaşka bir atmosfer kazanan bilgi yarışması, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.
A) Sağ ve sol
B) Güney ve kuzey
C) Aşağı ve yukarı
D) Doğu ve batı
CEVAP: C