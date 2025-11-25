PODCAST CANLI YAYIN

Postacı filmi ne zaman çekildi? Kemal Sunal Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde Postacı, bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. İzleyiciler, “Postacı filmi ne zaman çekildi, kaç yılında?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Postacı filmi oyuncuları ve konusu!

Postacı filmi ne zaman çekildi? Kemal Sunal Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerinde oynadığı Postacı filmin kaç yılında çekildiği seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanan Postacı filmin yönetmenliğini Memduh Ün üstlendi. Peki Postacı filmi ne zaman çekildi? İşte Kemal Sunal Postacı filmi oyuncuları ve konusu!

POSTACI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal ile Fatma Girik'in başrolleri paylaştığı Postacı filmi, 1984 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kameraya alınmıştır. Bu yapımın çekimleri tamamen bu semtte gerçekleştirilmiştir.

POSTACI FİLMİ KONUSU

Sevtap ile mahallenin posta dağıtıcısı Adem birbirlerine gönül vermiştir. Sevtap, 30 yaşına kadar kimseyle evlenmediği ve kimsenin ona talip olmadığı için hâlâ bekârdır; gönlünü de Adem'e kaptırmıştır. Ancak bu ilişkiye razı olmayan biri vardır: Sevtap'ın ağabeyi Latif. Almanya'da büyümüş olmasına rağmen tam anlamıyla kaba saba, anlayışsız biri olarak bilinir.

Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasını ikna etmek amacıyla onun ağzından yazılmış bir telgraf çekerler. Telgrafın ardından düğün hazırlıkları başlar. Tam bu sırada Latif Almanya'dan kesin dönüş yapar ve ikilinin oyunu ortaya çıkar. Latif, gerekirse Adem'i vuracak kadar gözü kara bir şekilde bu evliliğe karşı çıkar. Ancak zamanla mecburen de olsa bu birlikteliği kabul eder ve sonunda Adem'in her talebini yerine getirmeye başlar.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi

Ahmet Açan

Jale Efecik

Can Kolukısa

Orkide Erdem

Sabahat Işık

Nezih Tunar

Nubar Terziyan

