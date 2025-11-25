Postacı filmi ne zaman çekildi? Kemal Sunal Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerinde oynadığı Postacı filmin kaç yılında çekildiği seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanan Postacı filmin yönetmenliğini Memduh Ün üstlendi. Peki Postacı filmi ne zaman çekildi? İşte Kemal Sunal Postacı filmi oyuncuları ve konusu!

POSTACI FİLMİ KONUSU

Sevtap ile mahallenin posta dağıtıcısı Adem birbirlerine gönül vermiştir. Sevtap, 30 yaşına kadar kimseyle evlenmediği ve kimsenin ona talip olmadığı için hâlâ bekârdır; gönlünü de Adem'e kaptırmıştır. Ancak bu ilişkiye razı olmayan biri vardır: Sevtap'ın ağabeyi Latif. Almanya'da büyümüş olmasına rağmen tam anlamıyla kaba saba, anlayışsız biri olarak bilinir.

Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasını ikna etmek amacıyla onun ağzından yazılmış bir telgraf çekerler. Telgrafın ardından düğün hazırlıkları başlar. Tam bu sırada Latif Almanya'dan kesin dönüş yapar ve ikilinin oyunu ortaya çıkar. Latif, gerekirse Adem'i vuracak kadar gözü kara bir şekilde bu evliliğe karşı çıkar. Ancak zamanla mecburen de olsa bu birlikteliği kabul eder ve sonunda Adem'in her talebini yerine getirmeye başlar.