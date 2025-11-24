PODCAST CANLI YAYIN

Atv'de “Son Düello” heyecanı!

SINEMASEVERLER ekran başına... “Son Düello” TV’de ilk kez bugün saat 20.00’de atv’de yayınlanacak. Filmin konusu şöyle; Norman şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gidip gelir ve hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges’un karısına tecavüzle suçlanır. Ancak kimse Margerite’e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz için Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir.

