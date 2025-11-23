PODCAST CANLI YAYIN

Fadik Sevin Atasoy’un samuray itirafı: Sahne arkasında çorba sürprizi!

Meme kanserini yenen Fadik Sevin Atasoy, Apara’da katıldığı ‘Biz Bize’ programında şunları söyledi. ‘’Bu hastalıkla samuray gibi savaşmam gerekiyordu. Tüm gücümle savaştım ve samuray eğitimi de aldım.’’

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fadik Sevin Atasoy’un samuray itirafı: Sahne arkasında çorba sürprizi!

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, tenor Murat Karahan ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'ye konuk oldu. Atasoy, Karahan ile anısını anlattı: "Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu. İnanılmaz bir ses. Üstüne söylenecek söz yok. Biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik. Turneye gidiyorduk.

Onlar korodaydı ben sunucuydum o zamanlar. Restorana gidip yiyip içiyorduk, onun haberi yok, olsa kimseye ödetmez zaten, Murat 'makber söylesene' diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Eyvallah deyip çıkıyorduk." Meme kanserini yenen Atasoy, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: Bu hastalıkla çok kişisel bir yolculuk. Kimi yalnız baş etmek istiyor kimi destekle. Ölümle yüz yüze gelince kendini samuray gibi hissediyorsun. O sınavda samuray gibi olmalısın. Bu hastalıkla savaşman gerekir. Ben bu işin samurayı oldum diyordum. Sadece içsel olmasın eğitimini de alayım dedim. Samuray eğitimi veren yer var mı diye araştırdım. Araştırmalarım sonucunda eğitmeni buldum. 16 nesildir samuray. Ailesinin bir tarafı da Ninja. Başvurdum, iki elemeden geçtim. Barbados'tan İngiltere'ye dünyadan 16 kadın Göcek'te buluştuk 5 gün hem Ninja hem samuray eğitimi aldık."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!