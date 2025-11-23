Fadik Sevin Atasoy’un samuray itirafı: Sahne arkasında çorba sürprizi!

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, tenor Murat Karahan ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'ye konuk oldu. Atasoy, Karahan ile anısını anlattı: "Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu. İnanılmaz bir ses. Üstüne söylenecek söz yok. Biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik. Turneye gidiyorduk.

Onlar korodaydı ben sunucuydum o zamanlar. Restorana gidip yiyip içiyorduk, onun haberi yok, olsa kimseye ödetmez zaten, Murat 'makber söylesene' diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Eyvallah deyip çıkıyorduk." Meme kanserini yenen Atasoy, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: Bu hastalıkla çok kişisel bir yolculuk. Kimi yalnız baş etmek istiyor kimi destekle. Ölümle yüz yüze gelince kendini samuray gibi hissediyorsun. O sınavda samuray gibi olmalısın. Bu hastalıkla savaşman gerekir. Ben bu işin samurayı oldum diyordum. Sadece içsel olmasın eğitimini de alayım dedim. Samuray eğitimi veren yer var mı diye araştırdım. Araştırmalarım sonucunda eğitmeni buldum. 16 nesildir samuray. Ailesinin bir tarafı da Ninja. Başvurdum, iki elemeden geçtim. Barbados'tan İngiltere'ye dünyadan 16 kadın Göcek'te buluştuk 5 gün hem Ninja hem samuray eğitimi aldık."