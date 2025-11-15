A PARA'DA Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına bu hafta; Mitoloji Mafyası filminin oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Aslı Bekiroğlu ve şarkıcı Masal konuk oluyor. "Biz Bize" yeni bölümüyle bugün saat 11.00'de a para'da...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN