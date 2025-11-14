Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncu kadrosu kimler? ATV’de ilk kez ekranda!

PODCAST CANLI YAYIN

Başrollerinde Jackie Chan ve John Cena yer alan Ölümcül Çarpışma filmi bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Peki Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncu kadrosu kimler?

Arash Amel'in senaryosunu yazdığı ve Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncu kadrosu kimler?

Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir?

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in canlandırdığı Çinli bir özel güvenlik görevlisinin hikayesini merkezine alıyor. Orta Doğu'da bulunan Çin işletmeli bir petrol rafinerisi ani bir saldırının hedefi olduğunda, güvenlikçi kendini çalışanları güvenli şekilde tahliye etmekle görevlendirilmiş halde buluyor. Saldırının arkasındaki grubun petrolü ele geçirmeyi amaçladığı ortaya çıkınca, kahramanımız bu tehdidi durdurmak için deneyimli bir Amerikalı eski denizciyle güçlerini birleştiriyor. Böylece ikili, zamanla yarışan tehlikeli bir mücadeleye adım atıyor.

Ölümcül Çarpışma filminin oyuncu kadrosu kimler?

Chris Van Horne: John Cena

Luo Feng: Jackie Chan

Owen Paddock:Pilou Asbæk

Xiao Wei:Zhenwei Wang

Raider:Rachael Holoway

Non-Chinese Contractor:Max Huang

Max Huang: Amadeus Serafini

Henry Van Horne:Amadeus Serafini

