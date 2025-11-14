Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncu kadrosu kimler? ATV’de ilk kez ekranda!

(Kaynak: Sosyal medya)

Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir?

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in canlandırdığı Çinli bir özel güvenlik görevlisinin hikayesini merkezine alıyor. Orta Doğu'da bulunan Çin işletmeli bir petrol rafinerisi ani bir saldırının hedefi olduğunda, güvenlikçi kendini çalışanları güvenli şekilde tahliye etmekle görevlendirilmiş halde buluyor. Saldırının arkasındaki grubun petrolü ele geçirmeyi amaçladığı ortaya çıkınca, kahramanımız bu tehdidi durdurmak için deneyimli bir Amerikalı eski denizciyle güçlerini birleştiriyor. Böylece ikili, zamanla yarışan tehlikeli bir mücadeleye adım atıyor.