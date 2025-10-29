Beklenen an geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle atv ekranlarında

Kuruluş Orhan dizisi, yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek.Kuruluş Orhan 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Dizinin ilk bölüm konusu şöyle; 'Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?
OSMAN BEY TOYU TOPLUYOR
Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?
FLAVIS KARDEŞİNİN İNTİKAMINI İSTİYOR
Öte yandan toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür.
Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?