Kuruluş Orhan Çarşamba saat 20.00'de atv'de! Oyuncular diziye dair ipuçları verdi

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Dizide canlandırdığı 'Çerkutay' karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Çağrı Şensoy, "Olaylara daha farklı cephelerden bakabilen bir Çerkutay olacak. Bu sezonda neler olacağını biz de heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.



'HIRSLI GELİYORUM'

Başarılı oyuncu Belgin Şimşek, oynadığı 'Gonca Hatun' hakkında "Zaman atlaması sonucunda biraz daha olgunlaşmış ama yer yer de hırslı bir Gonca Hatun göreceğiz. Aksiyon dolu bir sezon olacak, bizi izlesinler" ifadelerini kullandı.



AİLENİN CANI ONA EMANET

'Boran Bey' karakteri ile karşımıza çıkacak olan Yiğit Uçan, "Osman Bey'in en yakınlarından biri ve ailenin canı adeta ona emanet" sözleriyle karakterinden bahsederken, "Aksiyonu ve siyasi tartışmalarının bol olduğu bir sezon bizi bekliyor" sözleriyle noktaladı.