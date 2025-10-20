PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı son bölümüyle nefes kesti: Gerilim tırmandı, sırlar açığa çıkıyor

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Aynadaki Yabancı nefes kesen sahneleriyle dikkat çekti. Yeni bölümün ilk tanıtımında Defne'nin, Azra olduğunu öğrenmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

Aynadaki Yabancı son bölümüyle nefes kesti: Gerilim tırmandı, sırlar açığa çıkıyor

ATV'nin Cumartesi yeni bölümüyle ekrana gelen dizisi Aynadaki Yabancı'nın son bölümü izleyicileri yine ekrana kilitledi. Karaaslan Malikanesi'nde yaşanan gelişmelerle gerilim doruğa çıktı. Defne'nin aslında Azra Karaaslan olabileceğine dair ipuçlarını bulması, dizinin en çarpıcı anlarından biri oldu.
Barış'ın Defne'ye olan kıskanç tavırları ve aralarındaki yakınlaşma, romantizmi ve tansiyonu aynı anda yükseltti.

Emirhan'ın canlı yayında Azra'nın kayıp olduğunu açıklaması, bölüme damgasını vurdu. Bu gelişme, tüm dengeleri değiştirdi ve izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Karaaslan ailesinde kartlar yeniden dağıtılırken, sırların ortaya çıkması artık an meselesi hâline geldi.





