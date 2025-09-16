Can Borcu izleyicileri duygusallaştırdı

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrol oyuncuları Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın yer aldığı sahne, duygu yüklü anlar yaşattı. Özellikle İnal'ın sahnede seslendirdiği şiir, seyircilerden tam not aldı. Usta oyuncunun yorumuyla büyük beğeni toplayan şiirde şu dizeler yer aldı: "Yıllar geçti, mevsimler usulca döndü. Kırılmış saatler gibi içime gömdüm anı. Aşka dair her şeyi unuttum. Meğer senin için saklamış kalbim zamanı." Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneye, "Bülent İnal'ın sesiyle şiir bambaşka" yorumları yapıldı.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay'ın yer aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor.