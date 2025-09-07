SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

“Gözleri KaraDeniz” ilk bölümüyle göz doldurdu: Kalp mi? Akıl mı?

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın paylaştığı “Gözleri KaraDeniz”, imkânsız bir aşkın izini sürüyor. Dizinin yıldızları, canlandırdıkları karakterlere dair verdikleri cevaplarla izleyicilere kalp-akıl ikilemini sorgulatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle göz doldurdu: Kalp mi? Akıl mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni kazanan "Gözleri KaraDeniz", başrollerindeki Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın uyumuyla da dikkat çekiyor. Dizide imkânsız bir aşk hikâyesine hayat veren ikiliye, "Azil ve Güneş sizin arkadaşınız olsaydı onlara ne tavsiye verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Canlandırdığı 'Azil' karakterine kalpten destek veren Sarı, "Azil benim arkadaşım olsaydı ona mantığını değil, kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Çünkü kalbinin sesini dinleyenlerin yanıldığını gördüm ama kaybettiğini hiç görmedim" sözleriyle dizinin ruhuna dair ipuçları verdi.

TEMKİNLİ YAKLAŞTI
Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, "Ben mantığını çok hızlı devreye sokan biriyim. Her adımın daha aklı başında atılmasından yanayım. Güneş'e de 'Gerekirse yüz kere düşünüp bir kere adım at, öyle karar ver' derdim" ifadelerini kullandı.

"Gözleri KaraDeniz", ikinci bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı atv'de!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak
CHP’de olağanüstü korku! Özgür Özel’in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Vincenzo Montella’nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye’nin 11’i
Malatya’da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: Her şey yeniden başlıyor
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon’un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM’den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Kikirik’ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor