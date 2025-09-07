“Gözleri KaraDeniz” ilk bölümüyle göz doldurdu: Kalp mi? Akıl mı?

atv'nin ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni kazanan "Gözleri KaraDeniz", başrollerindeki Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın uyumuyla da dikkat çekiyor. Dizide imkânsız bir aşk hikâyesine hayat veren ikiliye, "Azil ve Güneş sizin arkadaşınız olsaydı onlara ne tavsiye verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Canlandırdığı 'Azil' karakterine kalpten destek veren Sarı, "Azil benim arkadaşım olsaydı ona mantığını değil, kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Çünkü kalbinin sesini dinleyenlerin yanıldığını gördüm ama kaybettiğini hiç görmedim" sözleriyle dizinin ruhuna dair ipuçları verdi.



TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, "Ben mantığını çok hızlı devreye sokan biriyim. Her adımın daha aklı başında atılmasından yanayım. Güneş'e de 'Gerekirse yüz kere düşünüp bir kere adım at, öyle karar ver' derdim" ifadelerini kullandı.



"Gözleri KaraDeniz", ikinci bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı atv'de!