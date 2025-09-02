Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünde olduğu ATV yapımının çekildiği şehirler

ATV'nin yeni sezon projelerinden Gözleri Karadeniz, izleyiciye yalnızca dramatik bir aşk hikayesi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Karadeniz'in eşsiz doğasını ve İstanbul'un büyüleyici atmosferini de ekranlara taşıyor.
ATV'nin yeni sezon projelerinden Gözleri Karadeniz, izleyiciye yalnızca dramatik bir aşk hikayesi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Karadeniz'in eşsiz doğasını ve İstanbul'un büyüleyici atmosferini de ekranlara taşıyor.
ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in kalbi olarak bilinen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekiliyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, fırtınalı havası, şelaleleri ve ahşap evleri, diziye doğal bir atmosfer kazandırıyor. Karadeniz kültürünü güçlü bir şekilde yansıtan bu mekanlar, hikayenin inandırıcılığını artırarak seyirciyi adeta bölgenin içine çekiyor.
Dizinin çekim yerleri sadece Karadeniz'le sınırlı değil. Gözleri Karadeniz'in bir bölümü de İstanbul'da çekiliyor. Böylece hem Karadeniz'in doğası hem de İstanbul'un modern şehir hayatı tek bir yapımda birleşiyor. İki farklı coğrafyanın kontrastı, dizinin imkansız aşk ve aile sırları temasını daha da güçlendiriyor.
Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yer alıyor. Onlara eşlik eden geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mehmet Özgür
Yonca Şahinbaş
Mustafa Açılan
Erol Babaoğlu
Ebru Aykaç
Eren Ören
Osman Albayrak
Onur Özaydın
Gizem Arıkan
Berk Ali Çatal
Türkü Su Demirel
Özgür Çınar Deveci
Ayten Uncuoğlu
Bu güçlü ekip, hikayenin dramatik yönünü daha etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.
ATV'nin iddialı yapımı Gözleri Karadeniz, 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle yayınlanacak. Yeni dizi, her hafta salı günleri izleyiciyle buluşarak sezonun öne çıkan projeleri arasında yerini almayı hedefliyor. Hem Karadeniz'in eşsiz doğasını hem de İstanbul'un farklı semtlerini ekrana taşıyan dizi, görsel zenginliği ve güçlü senaryosu ile dikkat çekiyor.