Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünde olduğu ATV yapımının çekildiği şehirler

ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz , Karadeniz'in kalbi olarak bilinen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekiliyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, fırtınalı havası, şelaleleri ve ahşap evleri, diziye doğal bir atmosfer kazandırıyor. Karadeniz kültürünü güçlü bir şekilde yansıtan bu mekanlar, hikayenin inandırıcılığını artırarak seyirciyi adeta bölgenin içine çekiyor.

🌆 Gözleri Karadeniz İstanbul çekimleriyle iki şehirde hayat buluyor

Dizinin çekim yerleri sadece Karadeniz'le sınırlı değil. Gözleri Karadeniz'in bir bölümü de İstanbul'da çekiliyor. Böylece hem Karadeniz'in doğası hem de İstanbul'un modern şehir hayatı tek bir yapımda birleşiyor. İki farklı coğrafyanın kontrastı, dizinin imkansız aşk ve aile sırları temasını daha da güçlendiriyor.