Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünde olduğu ATV yapımının çekildiği şehirler

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı yapımı Gözleri Karadeniz, yayın tarihi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra çekim yerleriyle de gündeme oturdu. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerinde yer aldığı dizi, görsel zenginliği ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 19:38
ATV'nin yeni sezon projelerinden Gözleri Karadeniz, izleyiciye yalnızca dramatik bir aşk hikayesi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Karadeniz'in eşsiz doğasını ve İstanbul'un büyüleyici atmosferini de ekranlara taşıyor.

🌊 Gözleri Karadeniz dizisi Rize Çamlıhemşin'de çekiliyor

ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in kalbi olarak bilinen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çekiliyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, fırtınalı havası, şelaleleri ve ahşap evleri, diziye doğal bir atmosfer kazandırıyor. Karadeniz kültürünü güçlü bir şekilde yansıtan bu mekanlar, hikayenin inandırıcılığını artırarak seyirciyi adeta bölgenin içine çekiyor.

🌆 Gözleri Karadeniz İstanbul çekimleriyle iki şehirde hayat buluyor

Dizinin çekim yerleri sadece Karadeniz'le sınırlı değil. Gözleri Karadeniz'in bir bölümü de İstanbul'da çekiliyor. Böylece hem Karadeniz'in doğası hem de İstanbul'un modern şehir hayatı tek bir yapımda birleşiyor. İki farklı coğrafyanın kontrastı, dizinin imkansız aşk ve aile sırları temasını daha da güçlendiriyor.

🎭 Gözleri Karadeniz oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yer alıyor. Onlara eşlik eden geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

  • Mehmet Özgür

  • Yonca Şahinbaş

  • Mustafa Açılan

  • Erol Babaoğlu

  • Ebru Aykaç

  • Eren Ören

  • Osman Albayrak

  • Onur Özaydın

  • Gizem Arıkan

  • Berk Ali Çatal

  • Türkü Su Demirel

  • Özgür Çınar Deveci

  • Ayten Uncuoğlu

Bu güçlü ekip, hikayenin dramatik yönünü daha etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

📺 Gözleri Karadeniz ilk bölümü bu akşam ATV ekranlarında

ATV'nin iddialı yapımı Gözleri Karadeniz, 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle yayınlanacak. Yeni dizi, her hafta salı günleri izleyiciyle buluşarak sezonun öne çıkan projeleri arasında yerini almayı hedefliyor. Hem Karadeniz'in eşsiz doğasını hem de İstanbul'un farklı semtlerini ekrana taşıyan dizi, görsel zenginliği ve güçlü senaryosu ile dikkat çekiyor.

