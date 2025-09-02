Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayet olayının detayları merak konusu oldu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Zonguldak'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu.
BABASI MI ÖLDÜRDÜ?
Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse iki çocukla birlikte soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı'nın programına konuk olan anne ve eşin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele gittiği, ertesi sabah ise yerde cansız bulunduğu aktarıldı. Anne Birsel Çirkinköse eski eşinin oğlunu öldürdüğü iddia etti ve yüzleşmek istedi.
Eşi Özgül Dovanbek, sekiz aylık hamile olduğunu belirterek gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:
"Eşim Birol'un yüzünde darp izleri, alnında çizikler, kulağında yırtıklar vardı. Babası kavga ettiklerini kabul ediyor ama hiçbir karşılık vermediğini söylüyor. Oysa kayınpederimin de yüzü yaralıydı. Bu çelişkiler cinayet şüphesini güçlendiriyor. Eşim yaşasaydı ikinci kez baba olacaktı. Doğacak oğlumuza onun adını verdim. Onun kanı yerde kalmayacak."
ANNE BİRSEL ÇİRKİNKÖSE'NİN ÇIĞLIĞI
Acılı anne Birsel Çirkinköse ise eski eşi hakkında ağır sözler söyledi. Çirkinköse şu ifadeleri kullandı:
"Evlendiğimden beri Cemal yakamızdan düşmedi. Beni dövdü, çocuklarımı tehdit etti. 'Ciğerini yakacağım' dedi, yaktı. Şimdi oğlumu da elimden aldı. İnsanları kandırarak yaşayan biri. Birol'u da kandırdı, otele götürdü. Oğlumun cenazesine bile gelmedi. Ben eminim, oğlumu babası öldürdü."
DİKKAT ÇEKİCİ AYRINTILAR
Olayla ilgili en dikkat çekici ayrıntılardan biri de babanın cenazeye katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin iddialarını daha da güçlendirdi. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu, düzenli ilaçlarını kullandığı halde babanın "ilaç kavgası" bahanesiyle arbede yaşandığını iddia etmesi de çelişkili bulundu.
YÜZÜNDE DARP İZLERİ, DUVARDA KAN LEKESİ...
Birol Dovanbek'in ölümüyle ilgili Müge Anlı'dan önemli bir açıklama geldi. Anlı, 112 Acil servis ekiplerinin aktardığı bilgiyi şu ifadelerle paylaştı:
"17 Temmuz Perşembe günü otele gelen 112 Acil Servis ekiplerinin raporları bize ulaştı. Sabah saat 06:15 sıralarında otele vardık. Odaya girdiğimizde Birol vefat etmişti. Onu muayene eden tabip, ölüm katılığı oluştuğunu söyledi ve ölümü şüpheli buldu. Birol'un darp edildiği anlaşılıyordu. Odanın her tarafına haplar saçılmıştı. Babası yasaklı maddenin etkisi altında gibi duruyordu"
Ayrıca, acılı annenin iddialarını destekler nitelikteki raporda, odada duvarlarda kan izleri bulunduğu ve Birol'un darp edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca odada birçok ilaç bulunduğu ve durumun savcıya bildirildiği belirtildi.
STÜDYODA GERGİN ANLAR
Müge Anlı, şüpheli baba Cemal Dovanbek'e, "Sizin odanızda neden kan izleri vardı?" diye sorunca baba, "Hiçbir bilgim yok. Oğlumun elinden epilepsi haplarını aldım, fazla içmesin diye ben kullandım. Çok yan etki yaptı, halüsinasyonlar gördüm ve yattım" diyerek çelişkili ifadeler verdi. Canlı yayına katılan annenin "oğlumu o öldürdü?" demesi üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı.
ÜFÜRÜKÇÜ DETAYI
Oğlunu öldürmekle suçlanan Cemal Dovanbek hakkında başka bir iddia daha ortaya atıldı. Birol'un eşi, "Kayınpederim üfürükçülük yaptığı asa ile kocamı öldürdü" diyerek Cemal'in, çevresini kandırmak amacıyla kendini "üfürükçüyüm" şeklinde tanıttığını öne sürdü.