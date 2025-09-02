PODCAST CANLI YAYIN
Aşk ve Gözyaşı’ndan yeni tanıtım: Hande Erçel ve Barış Arduç’tan sezona damga vuracak aşk hikâyesi

Atv’de yeni sezonda ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisinin merakla beklenen yeni tanıtımı yayınlandı. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi, yalnızlaşan bir evlilikte ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorguluyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, dizinin sezonda adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Yeni sezonda Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan O3 Medya ve Dass Yapım imzalı 'Aşk ve Gözyaşı'ndan heyecan uyandıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Başrollerini Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç'un (Selim) paylaştığı dizinin son tanıtımı, sosyal medyada şimdiden büyük ilgi gördü. İkilinin etkileyici sahneleri ve sürprizli atmosferini yansıtan görüntüler 'Aşk ve Gözyaşı'nın sezonda büyük bir ilgi göreceğinin sinyalini verdi. Dizinin konusu şöyle: "Selim ve Meyra'nın masal gibi başlayan tutkulu aşkları zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşür. Onlar artık aynı evde yaşayan iki yabancıdırlar. Tam işler kopma noktasına geldiğinde ise hayatın ikisine de bambaşka bir oyunu vardır.

GÜÇLÜ KADROSU İLE GELİYOR

Belki de bu, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır ve bazı hikayeler yeniden yazıldığında eskisinden de güzel olur." Güçlü kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle merakla beklenen "Aşk ve Gözyaşı", çok yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.

