Gözleri Karadeniz dizisiyle fırtına başlıyor: Sırlar, hesaplaşmalar ve imkânsız bir aşk

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi. atv’nin sezona damga vuracak yapımlarından biri olan Gözleri Karadeniz, ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025
Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı demiştin. Hatırlasana… Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir.

İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

Gözleri Karadeniz, 20.00'da Atv ekranlarında...

