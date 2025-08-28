Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan soru, programın en kritik anı olarak tarihe geçti. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleriyle ilerleyen bölümde yaşanan heyecan dolu dakikalar, yarışmanın unutulmaz anları arasına girdi.

Hangi hayvan türünün, 1970'te psikolog Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımasını kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan 'Ayna Testi'ni geçebilen bir üyesi olmuştur?"

A: Şempanze

B: Şişe burunlu yunus

C: Kedi

D: Asya fili

CEVAP: C