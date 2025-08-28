PODCAST CANLI YAYIN
Hangi hayvan türünün, 1970’te psikolog Gordon Gallup tarafından geliştirilen, bir canlının aynadaki yansımasını kendisi olarak tanıyıp tanımadığını saptamayı amaçlayan ‘Ayna Testi’ni geçebilen bir üyesi olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 50 bin TL barajını aşan yarışmacıya yöneltilen kritik soru hem stüdyodaki atmosferi gerdi hem de ekran başındaki izleyicileri merak içinde bıraktı.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 22:16 Güncelleme Tarihi :28 Ağustos 2025 , 22:23
Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan soru, programın en kritik anı olarak tarihe geçti. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleriyle ilerleyen bölümde yaşanan heyecan dolu dakikalar, yarışmanın unutulmaz anları arasına girdi.

A: Şempanze

B: Şişe burunlu yunus

C: Kedi

D: Asya fili

CEVAP: C

